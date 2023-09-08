Başakşehir "Avrupa İnovasyon Başkenti" olma yolunda

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bu yıl da yarı finale yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başakşehir "Avrupa İnovasyon Başkenti" olma yolunda

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bu yıl da yarı finale yükseldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "O sene, bu sene. Çok emek verdik, teknolojinin şehrine Avrupa İnovasyon Başkenti ünvanını eklemeye sadece bir adım kaldı" dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye'de yerel yönetimlere örnek ve öncü olan Başakşehir Belediyesi, Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçen yıl Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri (iCapital) 2022'de finale yükselme başarısını gösteren Başakşehir Belediyesi, bu sene de yarı finale yükseldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarı final heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"O sene, bu sene"

Başkan Kartoğlu, yaptığı paylaşımda, "O sene, bu sene. Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin yarı finalinde yerimizi aldık. Çok emek verdik, teknolojinin şehrine Avrupa İnovasyon Başkenti ünvanınıeklemeye sadece bir adım kaldı." İfadelerini kullandı.

Bir kez daha yarı finalde

Türkiye'ye ve Avrupa'ya öncü olan proje ve yatırımları sayesinde Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bir kez daha yarı finale kalma başarısı gösteren Başakşehir Belediyesi, geçen yıl finale kalan ilk ilçe belediyesi olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl yarışmanın yarı finalinde Başakşehir'in yanı sıra Portekiz'in Lizbon, Polonya'nın Varşva, Ukrayna'nın Kiev ve Lviv şehirleri yer alıyor.

Dünya markası: Başakşehir Living Lab

Başakşehir Belediyesi, 2012 yılında kapılarını açan Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi BaşakşehirLiving Lab'i 11 yılda dünya markası haline getirdi. BaşakşehirLiving Lab'de hem yüz yüze, hem de çevrimiçi olarak eğitimler veriliyor. Kuluçka yuvası olarak da kullanılan merkezde her yıl çok sayıda girişimci yetiştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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