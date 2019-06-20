Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür etti
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı.
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı.
Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler iki oyuncu için mesajlarında, "Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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