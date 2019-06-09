Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Roman vatandaşlarla buluştu

Başakşehir Belediye Başakanı Yasin Kartoğlu, Hoşdere Mahallesinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Belediyesi'ne ve başkanına güvendiniz, destek verdiniz, hep arkasında durdunuz o yüzden de İstanbul'da en fazla oyunu arttıran ilçelerden biri olduk hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, belediye tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Altınşehir Hoşdere Mahallesi'nde roman vatandaşlarla bir araya geldi. Hoşdere Meydanı'nda yapılan etkinlikte Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı eşlik etti. Alanda toplanan çok sayıda roman vatandaş klarnet ve keman ezgilerine ayak uydurarak gönüllerince eğlendi. Yerel bir sanatçının mini bir konser verdiği organizasyonda roman vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

"Başakşehir Belediyesi'ne ve başkanına güvendiniz"

Seçimlerde Başakşehir Belediyesini ve başkanını destekledikleri için roman vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kartoğlu, "Yakın bir tarihte bir seçim geçirdik, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Başakşehir Belediyesi'ne ve başkanına güvendiniz, destek verdiniz, hep arkasında durdunuz o yüzden de İstanbul'da en fazla oyunu arttıran ilçelerden biri olduk hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri yaradan dan dan ötürü seviyorum, ben sizleri renginizle seviyorum ben sizleri o güzel gülüşünüzle eğlenceli tavrınızla seviyorum. İnşallah hep beraber Başakşehir'imizde her şeyiyle renk olmuş, her şeyiyle çiçek olmuş cümbüş olmuş herkesle kardeşçe mutlu bir şekilde yaşayacağız" dedi.

Kaynak: İHA