Başakşehir Berkay Özcan'ı resmen açıkladı!

Başakşehir 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın, satın alma opsiyonu kullanılarak 2024'e kadar sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.