Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 22. haftasında, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 mücadeleyi kazanmıştı. Siyah Beyazlı ekip, bu zorlu maçtan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Sivasspor ile 1-1 beraber kalan Başakşehir ise sahasındaki maçta siyah-beyazlıları mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz

İKİ TAKIM ARSINDAKİ MAÇLARA İLİŞKİN NOTLAR:

Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (5B 1M).

Başakşehir ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (2-1).

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 11 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 17 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Kasım 2014'te 1-2).

Bu sezon Süper Lig'de en az berabere kalan iki takımdan biri olan Beşiktaş'ın (3; Rizespor ile birlikte) son 13 karşılaşması eşitlikle tamamlanmadı (9G 4M).

Başakşehir forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (5 gol & 1 asist).

Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son yedi Süper Lig maçının beşinde asist yaptı (toplam 5).

Burak Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 10 Başakşehir maçında rakip filelere toplam 11 gol gönderdi.

Bu sezon Süper Lig'de sekiz asisti bulunan Caner Erkin, 2014/15'ten (8) bu yana en fazla gol pası verdiği sezona ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).

Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam'dan (2007/08) bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör olmak için Başakşehir karşısına çıkıyor.