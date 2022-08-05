Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Breidablik takımını evinde konuk edecek. Peki Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Ülkemizi 3. Ön Eleme Turu'nda temsil eden Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından rakibini İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçında konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK UEFA KONFERANS LİGİ 2.MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Breidablik arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Maçı Macar hakem Tamás Bogná yönetecek. Bogná'nın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Péter Kóbor yapacak.

Başakşehir - Breidablik maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Spor, Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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