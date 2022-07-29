UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsrail ekibi Netanya'yı 1-1 biten ilk maçında ardından rövanş maçında 1-0 yenerek turu geçen Medipol Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'na yükselen taraf olmuştu. Temsilcimiz bu kapsamda 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda'da ekibi Breidablik ile kozlarını paylaşacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Breidablik arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. İzlanda'daki Kópavogsvöllur stadyumunda oynanacak maçın saat kaçta oynanacağı ve hangi hakem tarafından yönetileceği açıklanmadı.

Mücadelenin TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Öte yandan rövanş mücadelesi İstanbul'da 11 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.