  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!

İstanbul'da yapımı tamamlanan ve ilk bölümü 20 Nisan'da hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenle tam kapasite hizmet vermeye başlayacak.

Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtulduIsparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu

Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!

Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!

Sağlık çalışanının yüzüne tükürmüştü! O kadının COVİD-19 testi pozitif çıktıSağlık çalışanının yüzüne tükürmüştü! O kadının COVİD-19 testi pozitif çıktı

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:27

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu
Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu
Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!
Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!