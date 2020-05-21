Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!

İstanbul'da yapımı tamamlanan ve ilk bölümü 20 Nisan'da hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenle tam kapasite hizmet vermeye başlayacak.