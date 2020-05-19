Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Hastanenin tabelasının asıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Başakşehir'de yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağını belirtti. Son hazırlıkları tamamlanan ve açılış tarihini bekleyen hastane havadan görüntülendi. Tabelası da takılan hastanede hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

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Kaynak: DHA