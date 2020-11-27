Başakşehir - Denizlispor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Cumartesi gününün maçları arasında Başakşehir - Denizlispor maçı bulunuyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezona istediği gibi giriş yapamamasına rağmen son haftalarda yakaladığı formla yükselişe geçen Başakşehir, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. Geride kalan 9 haftada 13 puan toplayan Okan Buruk ve ekibi, 6. sırada yer alıyor. Denizlispor ise üst üste gelen yenilgiler sonrasında Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırmıştı. Henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Denizlispor, Başakşehir maçına hocasız çıkacak. Ligde, 8 maça çıkan Denizlispor, 5 puan topladı ve 20. sırada yerini aldı. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Denizlispor maçı, Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Başakşehir - Denizlispor maçı, Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
İLK 11'LER
Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.
Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Denizlispor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, ilk iki iç saha karşılaşmasında rakibinden puan alamamıştı.
- Başakşehir ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (1B 3M), rakibini son olarak Mart 2009'da deplasmanda mağlup edebildi (2-0).
- Geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha galibiyeti alan takım olan Başakşehir (14), evinde çıktığı son iki karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.
- Deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Denizlispor (5M), bu sezon ligdeki tek galibiyetini o karşılaşmada aldı (2-1 vs Gençlerbirliği).
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Başakşehir ve Denizlispor (3; Antalyaspor ile birlikte).