Başakşehir - Denizlispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezona istediği gibi giriş yapamamasına rağmen son haftalarda yakaladığı formla yükselişe geçen Başakşehir, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. Geride kalan 9 haftada 13 puan toplayan Okan Buruk ve ekibi, 6. sırada yer alıyor. Denizlispor ise üst üste gelen yenilgiler sonrasında Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırmıştı. Henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Denizlispor, Başakşehir maçına hocasız çıkacak. Ligde, 8 maça çıkan Denizlispor, 5 puan topladı ve 20. sırada yerini aldı. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Denizlispor maçı, Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

10. hafta oynanacak olan Başakşehir - Denizlispor maçı, Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ