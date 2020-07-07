Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 31.hafta maçında Başakşehir - Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Denizlispor maçı 7 Temmuz 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı 7 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epueranu, Skrtel, Junior Caiçara, Mehmet Topal, Gulbrandsen, İrfan Can, Crivelli, Berkay Özcan, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Rodellaga, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Zeki Yavru, Estupinan