Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, bugün öğle saatlerinde Denizli'ye hareket edecek.
Kaynak: İHA
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