Başakşehir Denizlispor maçının ilk 11'leri belli oldu!
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında, Denizlispor'u ağırlayacak. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Başakşehir, sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde bulunuyor. Başakşehir Denizlispor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak...
BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega
BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
HABERE YORUM KAT