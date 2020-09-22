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Başakşehir, Diagne'ye talip oldu!

Galatasaray'da 2018-2019 sezonunun Ocak ayında kadroya katılan Mbaye Diagne'ye Başakşehir talip oldu. Son şampiyon golcü oyuncuyu kiralamak istiyor.

Başakşehir, Diagne'ye talip oldu!

Galatasaray'da takıma katıldığından beri tartışmaların odağındaki isim olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sezon gol krallığını ilan etmişti. Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına sahip olan Senegalli golcü için ligin son şampiyonu Başakşehir talip oldu. Galatasaray'da sezon öncesinde diğer sezonlarda olduğu gibi satılması konuşulan ve satılmak istenildiği söylenen Diagne, idmanlarda ve Neftçi Bakü karşısında gösterdiği performans ile sezona iyi başlamıştı.

KİRALIK DEĞİL SATILIK

Başakşehir'in kiralık olarak kadrosuna katmak istediği söylenilen Diagne için Galatasaray, bonservis bedeli istiyor. Oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemeyen sarı kırmızılılar, 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 

Başakşehir, Diagne'ye talip oldu!

11 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne için 5 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, Başakşehir'den de bu yönde bir talepte bulundu ancak Başakşehir yönetimi bu bonservis bedelini karşılayamayacağını sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Diagne, sezona Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle oldukça iyi başladı. Ligde de Falcao'nun yedeği olarak ikinci yarılarda gösterdiği istekli performans, teknik heyeti memnun etmişti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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