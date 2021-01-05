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Başakşehir-Erzurumspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Erzurumspor karşılaşıyor. Peki, Başakşehir-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir-Erzurumspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Başakşehir ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Başakşehir FK evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor.

Başakşehir, 15 maçta 16 puan toplayarak ligin 16. sırasında yer alıyor. Erzurumspor ise 16 maçta 13 puan ile 20. sıradaki yerini aldı. Peki, Başakşehir-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Başakşehir ve Erzurumspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Samet Çavuş üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Trabzonspor-Göztepe maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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