Başakşehir-Erzurumspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Başakşehir ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Başakşehir FK evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor.

Başakşehir, 15 maçta 16 puan toplayarak ligin 16. sırasında yer alıyor. Erzurumspor ise 16 maçta 13 puan ile 20. sıradaki yerini aldı. Peki, Başakşehir-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Başakşehir ve Erzurumspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Samet Çavuş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Trabzonspor-Göztepe maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.