İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Başakşehir, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

Başakşehir, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı...

Başakşehir, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınmayla başladı. İdman koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Geniş alan oyun ve çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.