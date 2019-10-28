Başakşehir, evinde Trabzonspor’a yine kaybetmedi

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, bordo-mavililere karşı evindeki yenilmezliğini de 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda mücadele ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla bordo-mavili takıma karşı evinde oynadığı son 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet alan Başakşehir, 3 defa da berabere kaldı. Buruk'un takımı, Trabzon ekibine sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Kaynak: İHA