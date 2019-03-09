Başakşehir-Fenerbahçe canlı yayın, Başakşehir FB maç sonucu nedir? Kim kazandı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Süper Lig’deki son iki maçında Beşiktaş’la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor’u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı 2-1, Başakşehir'in galibiyetiyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE CANLI SKOR

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Mücadele başladı

Mücadelenin 2. dakikasından Fenerbahçe hızlı bir şekilde çıkarak gol arayan taraf oldu. Zajc'ın ara pasında savunma arkasına rakan Eljif Elmas'ın ceza sahası içerisinde şutunu Mert Günok 2 hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği ortasında Visca arka direkte zamanlamasını yapamadı ve ortaya dokunamadı.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.

Moses uzaktan denedi

12. dakikada sağ kanatta buluştuğu top sonrasında ceza alanı dışı sağ çaprazda Moses kaleyi görür görmez yerden sert vurdu ancak bu şut ters kanattan auta çıktı.

Başakşehir'den zorunlu değişiklik

Maçın 15. dakikasında Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı. Epureanu'nun sakatlığı nedeniyle maça 11'de başlayan Serdar Taşçı kendini yere bıraktı. Sedye ile oyun dışına alınan tecrübeli savunmacı yerine oyuna giren isim Attamah oldu.

Volkan Demirel gole izin vermedi

Değişikliğin ardından Başakşehir tehlikeli bir atakla Fenerbahçe kalesini denedi. Tecrübeli eldiven Volkan Demirel izin vermedi. 16. dakikada Robinho'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu Volkan Demirel kurtardı. Dönen topta Visca'nın şutu auta gitti.

Mücadelenin 19. dakikasında Robinho Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Robinho Başakşehir'i öne geçirdi

Mücadelenin 19. dakikasında Robinho Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan İrfan Can'ın ortası kaleye yöneldi ve Volkan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı top altı pas içine düştü. Boşta kalan topa Robinho kale ağzında vuruşunu yaptı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Kafa vuruşu az farkla auta çıktı

21'de bu kez Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin sağ kanattan Zajc ile kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Eljif kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme az farkla üstten auta çıktı.

Mücadelede tempo 30. dakikada bir hayli düştü. Özellikle Başakşehir cephesi pas yaparak Fenerbahçe'yi yormaya çalıştı.

Maçın ilk sarı kartı 41. dakikada Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a çıktı.

45+2. dakikada Junior Caiçara ceza alanı dışında önünde kalan topu düzelttikten sonra kaleye gönderdi ancak bu deneme aut ile sonuçlandı.

Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı ve şBaşakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giden taraf oldu.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Mehmet Ekici, ilk yarıda fazla top kaybı yapan Eljif Elmas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Zajc uygun durumda yararlanamadı

Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Moses'ın pasında savunma arkasına sarkan Isla'nın ortasında Zajc'ın müsait pozisyonda kafa vuruşu auta gitti.

53. dakikada sağ kanattan Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada ceza alanı dışına sarkan topa Hasan Ali gelişine vurdu ve altı pas dışında Zajc bu şuta istediği kafa dokunuşunu yapamayınca top ters kanattan auta çıktı.

Mert Günok topu çıkardı

62. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında soldan Hasan Ali'nin ortasını arka direkte boş pozisyonda Soldado tamamladı ve kaleye giden bu şuta Mert kritik bir müdahale yaparak golü önledi.

Fenerbahçe penaltı bekledi

Mücadelenin 63. dakikasında Başakşehir ceza alanı içinde Hasan Ali'nin ortasında top Arda Turan'ın eline çarpınca Fenerbahçe'li oyuncular penaltı bekledi ancak Hüseyin Göçek, aynı fikirde değildi. Pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi.

Maçın 69. dakikasında Fenerbahçe'de Serdar Aziz hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart gören isim oldu. Tecrübeli stoper bu kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini de kullandı ve Jailson yerine oyuna giren isim Valbuena oldu.

Savunmada büyük hata ve gelen gol

Mücadelenin 73. dakikasında Attamah'ın büyük hatasını Soldado affetmedi ve skoru 1-1'e getirdi. Başakşehir yarı alanına gelen yüksek topta Attamah hatalı bir geri pas verdi ve araya giren Soldado, Mert Günok'tan kurtardığı topu boş ağlara gönderdi.

Fenerbahçe üstünlük golüne çok yaklaştı

Mücadelenin 76. dakikasında Sarı Lacivertli ekip bir kez daha gole çok ama çok yaklaştı. Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Verkaçlarla ceza sahasına girildi. Hasan Ali'nin dışarı çıkardığı topta Zajc'ın şutu üstten auta gitti.

77. dakikada Başakşehir 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Arda Turan yerine oyuna giren isim Napaeloni oldu.

Başakşehir'de maçın ilk kartını gören isim 79. dakikada Brezilyalı golcü futbolcu Robinho oldu.

Mücadelenin 83. dakikasında Başakşehir Napoleoni ile skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Tribünleri Karıştı! Olaya Polis Müdahale Etti

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.

Fenerbahçe tribünlerinde maç öncesi iki grup arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.



Maçın 11'leri

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov, Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Marcio Mossoro, Arda Turan, Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Moses, Eljif Elmas, Roberto Soldado.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın