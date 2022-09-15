Başakşehir - Fiorentina maçı canlı izle |Başakşehir - Fiorentina maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, A Grubu ikinci maçında Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Başakşehir - Fiorentina maçı canlı izle| Başakşehir - Fiorentina maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

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Başakşehir - Fiorentina maçı canlı izle |Başakşehir - Fiorentina maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı ikinci hafta oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Başakşehir, İtalya ligi ekiplerinden Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Fiorentina maçı canlı izle| Başakşehir - Fiorentina maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina arasındaki maç, 15 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22.00'da başlayan maçı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernández yönetiyor. Fernández'in yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve José Antonio Garrido Romero yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka.

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral.

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