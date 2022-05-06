Başakşehir – Galatasaray maçı canlı izle |Başakşehir – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Başakşehir –Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapıyor.

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Başakşehir - Galatasaray maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Atalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.