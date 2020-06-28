Başakşehir ile Galatasaray mücadelesi bu akşam ekranlara geliyor. Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşmasında kazanan taraf kim olacak? Deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Başakşehir Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada zirvedeki farkı açmak istiyor. Peki Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda? olacak.

Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada ilk 11'ler de merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir, Galatasaray mücadelesi Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SKRTEL CEZALI

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.

EPUREANU, MAHMUT VE ALEKSİC CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından olan turuncu-lacivertliler ise haftaya zirvede girdi.

Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.