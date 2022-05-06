Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Başakşehir –Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.