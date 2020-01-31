Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

İki takım Başakşehir Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 20. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan fırtınası başlıyor. Günün açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 36 puanla 3. sırada yer alırken konuk ekip ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Başakşehir'le, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Gençlerbirliği'nin amacı mutlak 3 puan... .

Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Kritik mücadele öncesi zirve yarışında olan ev sahibi takım, bu iddiasını sürdürmek için kazanma planları yapıyor.

Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, M.Topal, Mahmut, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Berat, Sefa, Candeias, Ayite

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ (OPTA)

*Gençlerbirliği ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir (4G 3B), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (0-1).

*Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor (1B 3M).

*Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı.

*İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 12M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'yı yenerek aldı (2-1).

*Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol bulan takım Başakşehir (7). Gençlerbirliği ise bu dakika aralığında henüz gol yemedi.

*Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol & 4 asist).

Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı (beş maç).

*Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol & 3 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi (2G 2B).