Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 10 puana ulaşan Başakşehir, 8'inci sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 6 maçın sonunda 5 puan alarak 18'inci sırada yerini aldı. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Başakşehir - Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Seyfettin Ünal üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Başakşehir - Gençlerbirliği maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ