Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Pazar günü oynanacak maçları arasında Başakşehir ve Gençlerbirliği mücadelesi bulunuyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 10 puana ulaşan Başakşehir, 8'inci sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 6 maçın sonunda 5 puan alarak 18'inci sırada yerini aldı. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Başakşehir - Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Seyfettin Ünal üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Başakşehir - Gençlerbirliği maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Başakşehir (1B), daha önceki altı karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (1B 3M).
- Geçen sezon Başakşehir ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybeden Gençlerbirliği, rakibine karşı üç maçlık bir mağlubiyet serisi yaşamadı.
- 2019/20'den bu yana evinde çıktığı 20 maçının sadece ikisini kaybeden Başakşehir (13G 5B), iki mağlubiyetini de son iki sezonun ilk iç saha karşılaşmasında aldı (1-2 vs Fenerbahçe & 0-2 vs Galatasaray).
- Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece ikisini kazanabilen Gençlerbirliği (4B 7M), iki galibiyetini de deplasmanda aldı (3-1 vs Göztepe & 1-0 vs Beşiktaş).
- Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz karşılaşmasının birini kazanabilen Gençlerbirliği (1B 6M), tek galibiyetini son deplasman maçında almıştı (1-0 vs Beşiktaş).
- Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme yüzdesi Başakşehir (%7.03) ve Gençlerbirliği'nden (%6.9) daha düşük olan tek takım Kayserispor (%6.25).
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, geçen sezon Gençlerbirliği'ne rakip olduğu iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.
- Başakşehir forveti Demba Ba, Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği ile oynadığı dört maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde pay sahibi olan Daniel Candeias (2 gol & 2 asist), Alkaralar'ın geçen sezon Başakşehir'e attığı tek deplasman golünde de asisti yapan isimdi.
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig deplasmanlarında attığı son altı golün dördünde Bogdan Stancu'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).