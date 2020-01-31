Başakşehir Gençlerbirliği maç sonucu | Başakşehir Gençlerbirliği maç özeti

Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi evinde Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.

Başakşehir, Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başakşehir, Fatih Terim Stadı'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Crivelli ile 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 29. dakikada Ayite kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4. galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde Demba Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Candeias'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ba’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın topu düzelterek sol ayağıyla çektiği şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

73. dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla birlikte ceza sahası önüne kadar hareketlenen Crivelli, sol kanattan bindiren Visca’nın önüne ara pasını bıraktı. Bu oyuncunun topun dibine girerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt’in üzerinden filelerle buluştu: 3-1.