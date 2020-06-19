Ankaragücü Başakşehir maç sonucu | Ankaragücü Başakşehir maç özeti

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, 12. dakikada Rodrigues'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Başakşehir 59. dakikada Aleksic'in ve 73. dakikada Visca'nın attığı gollerle Eryaman Stadyumu'ndan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 59 yaptı ve Trabzonspor'un maç fazlasıyla 3 puan önüne geçti. Ankaragücü ise 24 puanla 17.sırada kaldı

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47.dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Scarione kullandı ortası doğrudan auat gitti

SARI KART 49.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Ricardo Faty hakemden sarı kart gördü.

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 50.dakikada sol kanattan gelen Crivelli yerden pasını verdi Visca bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 56.dakikada Başakşehir'de Demba Ba çıktı yerine Robinho girdi

GOL! 59.dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu kaleciden seken topu kale sahasında Aleksic tamamladı ve golü attı

SARI KART 65.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Kitsiou hakemden sarı kart gördü. Böylece gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü

69.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasında kafayı Ricardo Faty vurdu top yandan auta gitti

GOL! 73.dakikada Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 2-1 öne geçti

SARI KART 76.dakikada Başakşehir takımından Enzo Crivelli sarı kart gördü.

85.dakikada ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu top kalecide kaldı

89.dakika sol kanattan serbest vuruşu Aydın Karabulut kullandı. Ortasına uygun durumda Ricardo Faty kafayı vurdu top üstten auta gitti

Hakem Hüseyin Göçek 5 dakika uzatma verdi

Mücadeleyi Başakşehir 2-1 galip bitirdi