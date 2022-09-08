UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı ilk hafta oynanan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Başakşehir, ilk maçında İskoçya ligi ekiplerinden Hearts ile kozlarını paylaşacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Hearts maçı canlı izle| Başakşehir - Hearts maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Hearts arasındaki maç, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. İskoçya'daki Tynecastle Park Stadyumu'nda TSİ ile 19.45'te başlayan maçı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetiyor. Jakubik'in yardımcılıklarını ise Arkadiusz Wójcik ve Tomasz Niemirowski yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Hearts arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ