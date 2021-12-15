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  3. Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

Son olarak Başakşehir'in başında bulunan ve İstanbul ekibiyle şampiyonluk başarısı gösteren Okan Buruk, bir süredir aldığı teklifleri geri çeviriyordu. Buruk, yeniden lige dönme kararı alarak teklifleri değerlendirmeye başladı.

Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

Başakşehir'in başında şampiyonluk ipini göğüsleyerek İstanbul ekibini ligde şampiyon olmayı başaran 6. takım yapan Okan Buruk, geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmıştı. Bunun ardından birçok teklifi geri çevirerek bir süre kafasını dinlemek isteyen deneyimli teknik adam yeniden lige dönmeye hazır. Bu kapsamda gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başlayan Okan Buruk'un önceliğinin ise İstanbul takımları olduğu öğrenildi.

Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Ekibiyle birlikte çalışmalarına başlayan Buruk'un lig maçlarını dikkatli bir şekilde takip ettiği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından adı siyah beyazlı ekiple ciddi bir şekilde anılan Buruk, böyle bir görüşmenin olmadığını ifade etmişti. Sonrasında ise Azerbaycan milli takımının ciddi bir teklif yaptığı iddiaları çıkan deneyimli teknik adamın, yurt dışına çıkmaya şimdilik sıcak bakmadığı için bu teklifi geri çekildiği öğrenilmişti.

Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor

2018-2019 Çaykur Rizespor

2019-2021 Başakşehir

Başakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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