Başakşehir ile Trabzonspor 22. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda mücadele edeceği Trabzonspor ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9'a 6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla zirvede yer alırken, bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak rakibinin arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 22. randevu

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.

Başakşehir 7 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.

Robinho ve Serdar ilk kez

Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve Serdar Taşçı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Düdük Halil Umut Meler'de

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Serkan Tokat olacak.

Kaynak: İHA