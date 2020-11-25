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Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında Salı gününün programı tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, Manchester deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı.

Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi.

Juventus ise sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine üç puanı getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata attı.

Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Daha önce Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantilemişti.

F Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın iki kez rakip fileleri havalandırdığı maçta Belçika'nın Club Brugge takımını 3-0'lık skorla geçti.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2

F GRUBU

Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0

G GRUBU

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4

Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

H GRUBU

Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1

Onur Çelik
Spor Editörü


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