Başakşehir İslami İlimler Akademisinden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ziyaret

Başakşehir İslami İlimler Akademisi Başkanı Yusuf Öztürk ile Akademi Müdürü Prof. İmadeddin Erreşid, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Başakşehir İslami İlimler Akademisi Başkanı Yusuf Öztürk ile Akademi Müdürü Prof. İmadeddin Erreşid ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hassan Çelebi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Başakşehir İslami İlimler Akademisi'nin birlikte yürütebilecekleri ortak çalışma alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak akademik projeleri hayata geçirme adına ziyareti çok değerli gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, nazik ziyaretleri için Başkan Öztürk'e teşekkür etti. İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezdeki, kütüphane ve İslami İlimler Fakültesinde incelemelerde bulunan heyet daha sonra Doğubayazıt'ta temaslara bulunmak üzere üniversiteden ayrıldı.

Kaynak: İHA