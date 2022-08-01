Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 1. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Başakşehir– Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki Başakşehir - Kasımpaşa maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15 'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.