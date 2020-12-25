Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 15. hafta oynanacak olan Başakşehir-Kasımpaşa maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Başakşehir FK toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Kasımpaşa deplasmanda 3 maçtır kaybediyor. Başakşehir, ligde çıktığı 13 maçta 15 puan topladı ve 16. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 14 maçta 18 puanla ligin 13. sırasında yer alıyor. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Süleyman Özay üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Başakşehir-Kasımpaşa maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Bu karşılaşmayı Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.