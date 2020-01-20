Başakşehir Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başakşehir, yarın saat 14.00'de 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Atatürk Stadı'nda Kırklarelispor'a konuk olacak.
Kaynak: İHA
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