İki takım Başakşehir - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 15. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Avrupa fatihi Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında zor günler geçiren Konyaspor’u ağırlayacak. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi. Son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen Konyaspor ise 14 puana sahip.

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren Turuncu-Lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan’ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Süper Lig’de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise 14 puana sahip ve eksiksiz.

Başakşehir - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Selim, Ferhat, Jonsson, Volkan, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Bajic