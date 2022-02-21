Başakşehir – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya gelecekken, Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Bu sebeple ertelenen müsabaka yeniden oynanacak. Peki Başakşehir – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. haftasında oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti. Yeniden belirlenen tarih ile oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Başakşehir – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray – Trabzonspor maçı 22 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Galatasaray – Trabzonspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.