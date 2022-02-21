Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. haftasında oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti. Yeniden belirlenen tarih ile oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Başakşehir – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Trabzonspor maçı 22 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Trabzonspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.