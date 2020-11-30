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Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 5. maçına çıkan Başakşehir, evinde Leipzig'i ağırlıyor. Peki, Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi, 2020-2021 sezonunun 5. haftasına giriş yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Başakşehir, Alman ekibi Leipzig'i ağırlıyor. İlk maçta, Almanya'da 2-0 kaybeden Başakşehir, bu kez İstanbul'da bu mücadeleden galip çıkmak istiyor. 4 maçta tek galibiyeti bulunan Başakşehir, 3 puanla grubun son sırasında bulunuyor. Peki, Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde, H Grubunda oynanacak olan Başakşehir - Leipzig mücadelesi 2 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi henüz belli değil. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayıncısı Digitürk, Başakşehir - Leipzig maçının da yayıncısı. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 kanalından Çarşamba günü saat 20.55'de naklen izlenebilir.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Aralık Salı:
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

2 Aralık Çarşamba:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)
23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)
23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Onur Çelik
Spor Editörü


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