UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H grubu ilk hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'e konuk oldu.

16. ve 20. dakikalarda Angeliño'nun attığı goller sonucu RB Leipzig - Medipol Başakşehir maçı, evsahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kritik mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Alman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. .

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Leipzig'in sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mukiele’nin ortasında arka direkte bulunan Angelino’nun vuruşunda Caiçara’ya çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Leipzig’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde bulunan Upamecano’nun kafa vuruşunda topu Mert Günok çıkardı.

9. dakikada Medipol Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği ani atakta kaptan Visca topu ceza sahasında bulunan Crivelli’ye gönderdi. Crivelli topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak keleci Gulacsi’de kaldı.

16. dakikada Leipzig 1-0 öne geçti. Kevin Kampl’ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

20. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu kendi yarı sahasında topu Yussuf Poulsen’e kaptırdı. Hızlı hareket eden Poulsen topu Nkunku’ya, Nkunku da ceza sahsında bulunan Angelino’ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.

31. dakikada Medipol Başakşehir’in atağında Visca ceza sahası içinde sürüklediği topa uygun pozisyonda vurdu, ancak kaleci Gulacsi golü önledi.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı.

42. dakikada Başakşehir’in ceza sahasına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Türüç’ün doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

50. dakikada oyuna ikinci yarının başına giren Hwang, sol kanattan ceza sahasına girip çizgiden şutun çekti, direk dibindeki Mert iki hamlede topu kontrol etti.

55′ Sağ kanattan içeriye giren Visca, penaltı noktasına doğru pasını aktardı ancak Crivelli’den önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

68. dakikada Nkunku hızlı hücum sonrasında ceza sahası girerken şutun çekti, Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkan Başakşehir, Almanya Bundesliga lideri Leipzig'e 2-0 yenildi.