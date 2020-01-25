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Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde en son evinde yine sarı-lacivertlilere kaybetmişti.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmeme serisi de sona erdi. Başakşehir, ligde en sonra ikinci haftada sahasında yine Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri o müsabakanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Başakşehir bu sonucun ardından ligdeki 3. yenilgisini de almış oldu.

Kaynak: İHA



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