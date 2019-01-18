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Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

Bu sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattığını açıklayan turuncu-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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