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Başakşehir, Okan Buruk ile ilk resmi maçında kaybetti

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

Başakşehir, Okan Buruk ile ilk resmi maçında kaybetti

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, rakibine 1-0 kaybederek tur şansını Yunanistan'da oynanacak müsabakaya bırakmış oldu. Başakşehir, aynı zamanda Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi mücadelesinden de mağlup ayrıldı. Başakşehir, Buruk idaresinde çıktığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

Kaynak: İHA

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