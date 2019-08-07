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  3. Başakşehir - Olympiakos karşılaşmasında ikinci yarı

Başakşehir - Olympiakos karşılaşmasında ikinci yarı

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor.

Başakşehir - Olympiakos karşılaşmasında ikinci yarı

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Maçta ikinci yarı başladı.

- Maçta ilk gol 53. dakikada Masouras tarafından atıldı. Olympiakos 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR - OLYMPİAKOS: 0-1

SAAT: 20:45
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Orel Grinfeld
YAYIN: TRT Spor

MAÇIN İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OLYMPİAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

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