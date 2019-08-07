Başakşehir - Olympiakos karşılaşmasında ikinci yarı
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Maçta ikinci yarı başladı.
- Maçta ilk gol 53. dakikada Masouras tarafından atıldı. Olympiakos 1-0 öne geçti.
BAŞAKŞEHİR - OLYMPİAKOS: 0-1
SAAT: 20:45
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Orel Grinfeld
YAYIN: TRT Spor
MAÇIN İLK 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
OLYMPİAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
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