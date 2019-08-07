Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda saat kaçta | Başakşehir Olympiakos maç kadrosu

İki futbol takımı Başakşehir Olympiakos karşı karşıya geliyor. Yapılan Şampiyonlar Ligi elemelerin yarı final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda saat kaçta merak ediyor. Peki Başakşehir Olympiakos maç kadrosu nasıl? İşte cevabı...

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda saat kaçta

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

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Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir Olympiakos iddaa tahminleri

İki futbol takımı Başakşehir Olympiakos karşı karşıya geliyor. Yapılan Şampiyonlar Ligi elemelerin yarı final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda saat kaçta merak ediyor. Peki Başakşehir Olympiakos maç kadrosu nasıl? İşte cevabı...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos ile karşılaşıyor! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

- Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

- Turu geçecek olan takım, Play-off’ta Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Abdullah Avcı sonrası takımın başına Okan Buruk'u getiren Başakşehir, Emre Belözoğlu dışında takımı korudu; Aziz Behich, Azubuike, Gulbrandsen gibi önemli takviyeler de yaptı.

- Olympiakos ise bir önceki turda Viktoria Plzen'i, iç sahadaki etkili futboluyla elemeyi başardı. Geçtiğimiz sezona kıyasla savunmaya Semedo, hücuma Valbuena eklemeleri yapıldı.

Başakşehir Olympiakos maç kadrosu

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

19. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

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Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 26 gol gördü.

Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak.

Okan Buruk, yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 10. maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ VİSCA

İki futbol takımı Başakşehir Olympiakos karşı karşıya geliyor. Yapılan Şampiyonlar Ligi elemelerin yarı final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda saat kaçta merak ediyor. Peki Başakşehir Olympiakos maç kadrosu nasıl? İşte cevabı...

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

İLKLER

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gitmesi sonrası yeni sezona Okan Buruk’la başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu dışında kadrosunu korudu. Savunmaya Miguel Vieira, Aziz Behich ve Ponck, orta alana Azubuike, Furkan Soyalp, forvete ise Crivelli, Gulbrandsen ve Muhammet Demir takviyeleriyle güç kazandılar.

Geçen sezon Yunanistan Ligi’nde PAOK’un ardından ikinci tamamlayan Olympiakos kadrosuna, Fenerbahçe’den Valbuena, Villarreal’den Semedo, Al Duhail’den El Arabi, Porto’dan kaleci Jose Sa takviyeleri yaptı.

Yunan ekibi sezon öncesi oynadığı 8 hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turda da Çek temsilcisi Plzen’i elemeyi başardılar. Dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir takımlar.

Başakşehir, kontrolü elden bırakmaz. Dengeli bir 90 dakika bekliyorum. Az gol izleriz.