Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmet Tekdemir, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
OLYMPİAKOS: Jose Sa - Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
DHA
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