Başakşehir, Portekiz'de avantaj arıyor

Avrupa'da 27'nci sınav

Okan Buruk ile Avrupa'da 9'uncu karşılaşma

Sporting cephesi

Portekiz temsilcisinde üç eksik

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting CP takımı ile karşılaşacak olan İstanbul Başakşehir, Portekiz'den avantajlı bir skorla dönüp tur kapısını aralamak istiyor.

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda yarın saat 20:55'te deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

AVRUPA'DA 27'NCİ SINAV

Başakşehir, yarın oynayacağı Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27'nci sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 9'UNCU KARŞILAŞMA

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9'uncu karşılaşmasına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2'si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi. İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK BULUNUYOR

İstanbul Başakşehir'de kritik mücadele öncesinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

SPORTING CEPHESİ

Portekiz Ligi'nde lider Benfica'nın 18 puan gerisinde 36 puanda 4'üncü sırada yer alan Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 12 puan topladı ve grubunu 2'nci sırada tamamladı. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Portekiz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Takımın en önemli oyuncusu olarak gösterilen Bruno Fernandes'i ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a satan Portekiz temsilcisi, Slovan Bratislava'dan Andraz Sporar'ı kadrosuna kattı.

PORTEKİZ TEMSİLCİSİNDE ÜÇ EKSİK

Sporting CP'de Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Portekiz ekibinde kaleci Renan Ribeiro, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın en golcü isimlerinden biri olan Luiz Phellype'nin sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu, Portekiz ekibinin dünkü antrenmanında yer almazken Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giymeleri beklenmiyor. Sporting'de son lig maçında forma giymeyen Marcos Acuna ise dün gerçekleştirilen idmanda yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA