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Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, sezonun ikinci Avrupa maçına çıkıyor. Paris Saint Germain'i ağırlayacak olan Başakşehir'i oldukça zorlu bir maç bekliyor. Peki, Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. grup maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisi Başakşehir, grupta ikinci maçında Paris Saint Germain'i evinde ağırlayacak. İlk maçta, Leipzig deplasmanına giden Başakşehir, zorlu Almanya deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Paris Saint Germain ise grubun ilk maçında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlamış ve 2-1 mağlup olmuştu. Grupta 0 puanı bulunan iki takımda, İstanbul'da karşılaşacak. İstanbul Başakşehir ile Paris Saint-Germain, Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya gelirken; bu, Başakşehir'in kulüp tarihinde bir Fransız takımıyla ilk eşleşmesi oldu. Peki, Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubunda mücadele eden Başakşehir, grubun ikinci maçında PSG'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele 27 Ekim Salı günü saat 20.55'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise henüz belli değil. 

HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Başakşeihr - Paris Saint Germain maçının da yayıncısı konumunda. Çarşamba günü saat 20.55'de başlayacak olan zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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