Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda | Başakşehir Rizespor maçı canlı izleme linki

İki takım Başakşehir Rizespor maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 6. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Başakşehir Rizespor var mı? İşte cevabı...

Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda

Başakşehir Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşması oynanacak. Spor severler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve istatistiklerini merak ediyorlar.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beinsport kanalından yayınlanacak.

Başakşehir ve Çaykur Rizespor arasında oynanan 10 Süper Lig maçında, Başakşehir rakibine 6-2'lik üstünlük sağladı.

Başakşehir iç sahada Rizespor ile karşılaştığı beş maçta da yenilmedi. İstanbul ekibinin, Konyaspor ve Karabükspor'un ardından evinde mağlup olmadan en fazla maça çıktığı üçüncü rakibi Rizespor. Evinde oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen ve ikisinde sahadan yenik ayrılan Başakşehir, daha önceki 52 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı.

Başakşehir Rizespor maçı canlı izleme linki

Kullanıcılar Başakşehir Rizespor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Başakşehir Rizespor var mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de deplasmanlarda altı maçtır yenilmeyen ve 13 maçtır rakip fileleri havalandıran Rizespor, iki alanda da kendi tarihinin en iyi serilerini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Rizespor'dan daha az gol yiyen tek takım Denizlispor. Karadeniz ekibi, ayrıca ilk beş haftalar itibarıyla Süper Lig'de en az gol yediği sezonu egale etmeyi başardı. Bu sezon ligde Göztepe'nin ardından kalesinde en az isabetli şut gören ikinci ve üçüncü takım bu maçta karşılaşacak: Rizespor & Başakşehir.

Bu sezon ligde beşer golü bulunan Başakşehir ve Rizespor, gollerinin %80'ini maçların ikinci yarılarında kaydetti. Ligde beş haftada beş puan toplayan Başakşehir, ilk beş haftalar itibarıyla kendi adına son 10 sezonun en kötü başlangıcına imza attı. İstanbul ekibi 2008/09 sezonunun ilk beş haftasında üç puan toplayabilmişti.

Süper Lig'de 2019 yılında en fazla gole katkı yapan savunma oyuncusu Dario Melnjak. Bu sezon ligde rakip kalelere en fazla isabetli şut gönderen isim Başakşehirli Edin Visca. Bosnalı yıldız aynı zamanda ligde asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası atan isim.