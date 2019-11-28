Başakşehir-Roma maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir, Roma'yı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.55'te başlayacak. Maçı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan'ın yardımcıları ise Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ROMA MAÇININ İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Roma: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

BAŞAKŞEHİR ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Roma maçı 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.