Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında rakipler ortaya çıkıyor.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

İLK KARŞILAŞMALAR AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.