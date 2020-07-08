Başakşehir şampiyonluk yolunda dolu dizgin!

Süper Lig'in son yıllarda en büyük şampiyonluk adaylarından birisi haline gelen Başakşehir, bu sezon da şampiyonluğa hiç olmadığı kadar yakın. Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi, son olarak evinde Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçerken puanını 66'ya çıkardı. Maç fazlasıyla ikinci Trabzonspor ile arasındaki farkı 5 çıkaran Başakşehir, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

EVİNDE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım olarak da dikkat çekiyor.

Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. M.Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN FİKSTÜRÜ

13.07.2020: Konyaspor - Başakşehir

18.07.2020: Başakşehir - Kayserispor

26.07.2020: Kasımpaşa - Başakşehir